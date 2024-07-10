Pezeşkiyan'ın mazbata töreni tarihi belli oldu

İran'da 14'üncü cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Mesut Pezeşkiyan'ın mazbata töreni 28 Temmuz'da yapılacak.
Başkent Tahran'da İmam Humeyni (r.a) Hüseyniyesi'nde düzenlenecek mazbata töreninin İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'nin yanı sıra üst düzey yetkililerin katılımıyla gerçekleşeceği belirtildi.
Pezeşkiyan'ın yemin töreni 30 Temmuz'da yapılacak
İslami Şura Meclisi Başkanlık Divanı üyelerinden Hüccetül-İslam Alirıza Selimi, İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Mesut Pezeşkiyan'ın yemin törenin tarihinin belirlendiğini duyurdu.
Selimi, "Yapılan planlara göre Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın emin töreni 30 Temmuz'da Meclis'te yapılacak" dedi.
Mesut Pezeşkiyan 5 Temmuz cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak İran'ın yeni cumhurbaşkanı olarak seçildi.
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