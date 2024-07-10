Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları ABD'de görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington DC'de temaslarına başladı. Bayramov, temasları çerçevesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Kafkasya ve Orta Asya Özel Temsilcisi Javier Kolomina ile görüştü.

Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları ABD'de bir araya geldi

Bakan Bayramov’un ABD'li mevkidaşı Antony Blinken’ın katılımıyla gerçekleştirilen üçlü toplantıda Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile bir araya geldiği aktarıldı.