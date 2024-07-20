Erdoğan: Kıbrıs'ta federal bir çözüm mümkün değil

Aydınlık'ta yer alan habere göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Harekatı'nın 50. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere gittiği Kuzey Kıbrıs'te konuştu.

Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

Tam 50 yıl önce bugün kahraman Mehmetçik, Kıbrıs Türkü'nün istiklaline vurulmak istenen hançeri sökmek üzere tarihi bir adım attı. İnsan olmak, vicdan sahibi olmak bize ne sorumluluk yüklüyorsa bu sorumluluğu yerine getirdik. O gün tüm dünyaya Kıbrıs Türkü'nün yalnız olmadığını ve asla yalnız bırakılmayacağını gösterdik.

Ada'nın güneyinde şımarık bir yönetim var. Geçenlerde Yunanistan Savunma Bakanı akla ziyan açıklamalar yaptı. Miçotakis'le görüştüm. 'Denias gibi sataşma yapma' dedim, 'Düşünmüyorum' dedi. Son derece sorumsuz adımlar atılıyor. Aynı suda iki kere yıkanılmaz. Kıbrıs'ta federal bir çözümün mümkün olmadığına inanıyoruz.

Çözüm istiyorsanız Kıbrıs halkının hakkını teslim edin diyoruz. Kıbrıs Türklerinin yok sayılması mümkün değildir. İki devletli çözüm için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Ambargonun kaldırılması için çalışmalarımız daha da artacak. Desteğimiz bakidir.