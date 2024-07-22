İran: Müzakereler ABD tarafından durduruldu

İran Dışişleri Bakanlığı Hukuk ve Uluslararası İşler Bakan Yardımcısı Rıza Necefi, İran ile ABD arasındaki nükleer müzakerelerin son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Necefi, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) 15 raporu İran'ın yükümlülüklerini yerine getirdiğini doğruluyor. Sorun Trump yönetiminin yasa dışı bir şekilde nükleer anlaşmadan çekilmesiyle başladı ama biz nükleer anlaşma hükümlerine göre hareket ettik." dedi.

Rıza Necefi, "13. hükümet yaptırımların kaldırılması için görüşmelerde bulundu ancak 2022'deki isyanlar karşı tarafça yanlış yorumlandığı için müzakereler yarıda kaldı. Yeni ABD hükümetinin nasıl bir politika izleyeceği henüz bilinmiyor. Müzakere masasından ayrılmadık." ifadelerinde bulundu.

Necefi ayrıca 13 hükümette tek taraflı ABD yaptırımları nedeniyle bloke edilen İran paralarının büyük bir kısmının serbest bırakıldı.