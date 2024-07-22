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22 Tem 2024 16:55

Pezeşkiyan ve Tokayev ikili ilişkileri görüştü

Pezeşkiyan ve Tokayev ikili ilişkileri görüştü

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev telefonda görüştü.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, ikili ilişkilerin güçlendirilmesini ele aldı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokayev, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Tokayev, Pezeşkiyan'ı, cumhurbaşkanlığı seçiminde elde ettiği zaferinden dolayı tebrik etti ve görevinde başarılar diledi.

Taraflar, görüşmede, Kazak-İran ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi yönündeki karşılıklı isteklerini teyit etti.

Özellikle ticaret, ekonomi, ulaştırma, lojistik, kültürel ve insani alanlarda işbirliğini ele alan Tokayev ve Pezeşkiyan, ayrıca bölgesel gündem ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

News ID 1918711

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