Biden'ın seçimlerden çekilmesi İran basınına nasıl yansıdı?

ABD Başkanı Joe Biden uzun süredir devam eden ' çekil' baskılarına boyun eğdi ve 5 Kasım'da düzenlenecek seçimler için adaylıktan çekildiğini duyurdu. Biden, duyuruyu sosyal medya hesabından paylaştığı bir mektupla yaptı. Başkan olarak görev yaptığı son 3,5 yılda Amerika'da çok büyük ilerleme kaydedildiğini belirten Biden, "Demokrasimizi muhafaza ettik ve koruduk." dedi.

Biden paylaştığı başka bir mesajda "Bugün de Kamala'ya partimizin adayı olması için tam destek ve onayımı veriyorum" ifadesini kullandı.

Seçime 4 aydan kısa bir süre kala gelen bu karar dünya gündemine bomba gibi düştü. Peki İran medyası bu gelişmeyi nasıl yorumladı? İşte bugünün gazete manşetleri..

Efkar: Demokratların kararsızlığı

"Demokratların kararsızlığı" başlığını kullanan Efkar gazetesi ABD seçimleri ile ilgili şöyle yazdı: Biden'ın seçimlerden geri çekilmesi ve bu kararın ardından Kamala Harris'e destek vermesi Demokratları ilginç kararsızlığa sürükledi.

İran: Kamala ile kumar oynamak

İran gazetesi "Kamala ile kumar oynamak" başlıklı haberinde Biden ve Kamala'nın fotoğrafını kullanarak iunları yazdı: Seçim maratonuda kendilerini galip gören ve bugünlerde Amerika'daki siyasi durumun kendi istekleri doğrultusunda ilerlediği görünen Cumhuriyetçiler, sadece Biden'ın Trump'la rekabet aşamasından çekilmesiyle yetinmiyor aynı zamada Biden'ın baikanlıktan da istifa etmesi gerektiğini söylüyor.

Joe Biden'ın ABD seçim kampanyasından çekilmesi Cumhuriyetçileri Beyaz Saray'a bir adım daha yaklaştırabilir ancak Trump'ın durumu Joe Biden'dan çok da farklı değil, zira Trump şu anda 78 yaşında ve eğer başkanık koltuğuna oturursa dört yıl sonra 82 yaşında olacak, yani Biden'a yönelik yaşlılık eleştirisi Trump için de yapılacak. Joe Biden'ın geri çekildiği haberi New Yorklu milyarderin işine devam etmesini zorlaştırıyor çünkü Trump'ın seçim kampanyası Biden'a yönelikti ve bundan sonra Kamala için yeni senaryolar kullanılacak.

Doyaya Egtesad: Demokrat Parti'de hızlı dönüşüm

ABD seçimlerindeki son gelimeleri "Demokrat Parti'de hızlı dönüşüm" başlığıyla manşetine taşıyan Doyayae Egtesad gazetesi şunları yazdı: Her şey Kamala Harris ve onun adaylığının yararına oldu: Başka hiçbir üst düzey Demokrat ona meydan okumadı; Ancak partinin üst düzey kongre liderleri ve eski ABD Başkanı Barack Obama da dahil olmak üzere bazıları onu desteklemedi.

Kamala Harris'in destekçileri onun adaylığını şu şekilde savunuyor: "Herris Biden'ın devasa siyasi operasyonunun kontrolünü baş döndürücü bir hızla ele geçirdi, destek almak için Kongre'deki Demokrat liderlere ve eyalet yasama meclisi ile hemen irtibata geçti."

Reformcuların popüler başkanı ve 40 bin Filistinlinin katili Biden seçimlerden çekilmeye zorlandı

"Reformcuların popüler başkanı ve 40 bin Filistinlinin katili Biden seçimlerden çekilmeye zorlandı" olarak uzum bir başlık kullanan Keyhan gazetesi konu ile ilgili şöyle yazdı:

40 bin Filistinli sivilin öldürülmesinde Netanyahu'ya doğrudan yardım eden 81 yaşındaki Amerikan başkanı, demans nedeniyle art arda gelen gaflar ve çevresindekilerin yoğun baskıları nedeniyle sonunda seçimden çekilmek zorunda kaldı. İran'daki reformistler Biden'ın 2020'deki zaferine demokratlardan daha çok sevindiler!