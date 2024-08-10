Son olarak önceki gün IPSOS’un yayımladığı ankete göre Harris, Trump’ın 5 puan önünde.

Harris’in oy oranı yüzde 42 iken, Trump’ın oy oranı yüzde 37 olarak ölçüldü. Anket, 2-7 Ağustos tarihleri ​​arasında ve ülke genelinde 2 binden fazla Amerikalı ile düzenlendi. Ankete katılanların yüzde 4’ü bağımsız aday Robert Kennedy Jr.’ı desteklediklerini açıkladı. Harris’in 22-23 Temmuz’da yapılan ve yüzde 37’ye 34 oy oranıyla önde olduğu ankete göre seçmen tabanını genişletmesi dikkat çekti.

3 münazara teklifi

Öte yandan daha önce 10 Eylül’de gerçekleşecek canlı yayın münazarasında karşı karşıya gelmesi beklenen iki aday, iki münazaraya daha çıkabilir. Önceki akşam Florida’daki konutunda basın toplantısı düzenleyen Trump, Harris ile 3 defa canlı yayın tartışması yapmak istediğini söylerken, Demokrat rakibinden de bu fikre yeşil ışık geldi. İkilinin seçimlere kadar toplamda üç münazaraya çıkması gündemde.

kaynak: Hürriyet