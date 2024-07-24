Rus Senatör: Harris yüzünden Demokrat Parti içinde bölünme başladı

Sputnik'e göre, Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin üyesi Aleksey Puşkov, Kamala Harris’in kasım ayındaki başkanlık seçimlerini kazanması durumunda mevcut ABD yönetimindeki bazı kilit isimlerin görevden alınacağı haberini değerlendirdi.

Puşkov, Telegram paylaşımında, “Başladı. Demokratların kampında çatlaklar belirmeye başladı. ABD’de, Kamala Harris’in kazanması halinde kilit isimlerin tasfiye edileceği yazılmaya başlandı bile. Görünüşe göre bunlar, ‘yönetimin seçkinleri’ arasında onu ciddiye almayanlar kişiler” diye yazdı.

ABD Başkanı Joe Biden’in bölünmeyi engellemeye çalıştığını belirten Rus Senatör, “Birçok demokrat, Harris’in adaylığına karşı. Tüm bunlar elbette Trump’ın işine yarayacak” diye ekledi.

Daha önce Wall Street Journal gazetesi, bazı yetkililere atıfla verdiği haberde, Harris’in başkan olması durumunda mevcut yönetimdeki bazı kilit isimlerin görevden alınacağını yazmıştı. Koltuğunu kaybedecekler arasında Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin gösterilmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'da düzenlenecek seçimler için adaylıktan çekildiğini duyurmuştu. Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i aday olarak onayladığını ve desteklediğini bildirmişti.