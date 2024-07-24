Almanya, Hamburg İslam Merkezi'ne neden yasak getirdi?

Alman medyası bugün polis güçlerinin "Hamburg İslam Merkezi"ne (Islamische Zentrum Hamburg e.V. IZH) baskın düzenlediğini duyurdu. Ardından Almanya İçişleri Bakanlığı yayınladığı bir açıklamada Hamburg İslam Merkezi ve ona bağlı kuruluşları anayasa karşıtı hedefler güden aşırı bir örgüt olduğu gerekçesiyle yasakladı.

Ekim 2023’ten bu yana Medya kuruluşlarının ve Alman hükümetinin bu İslam merkezine karşı ortam yaratmasının devamında, bu ülkenin koalisyon hükümetini oluşturan partiler parlamentoya bir plan sunarak bu dini ve fikri kurumun kapatılmasını talep etti.

Alman polisi geçen Ekim ayında bazı asılsız ve mesnetsiz iddiaları araştırmak gerekçesiyle Hamburg İslam Merkezi'ne ve 7 federal eyaletteki 54 merkeze saldırmıştı. Aynı dönemde Almanya İçişleri Bakanlığı yayınladığı bir açıklamada, Hamburg İslam Merkezi ve ona bağlı kurumlar kamu düzenine aykırı eylemler şüphesiyle soruşturuldu, 7 federal eyaletteki 54 merkez denetlendi. Bu açıklamada herhangi bir belge sunulmadan Hamburg İslam Merkezi'nin faaliyetlerine karşı iddialarda bulunuldu.

Hamburg İslam Merkezi 1953 yılında, Ayetullah Burucerdi'nin desteğiyle Hamburg şehrinde kurulmuş, Almanya'nın önemli ve eski İslam merkezlerinden biridir. Almanca ve Farsça dergi yayınlamak ve danışmanlık hizmetleri vermek bu merkezin faaliyetleri arasında yer elıyor. Bu İslami merkez çeşitli İslami ve Şii konularda 6.000'den fazla kitap başlığı içeren bir kütüphaneye sahiptir.

Siyonist rejimin lobilerinin ve münafıklardan oluşan terör örgütünün Almanya'nın bazı şehirlerindeki güçlü varlığı nedeniyle, Alman medyasında zaman zaman bu kuruma ve dini-kültürel örgüte yönelik ithamlarda bulunulmuştu, ancak geçen yıl İran'ın bazı şehirlerinde isyan ve karışıklıkların başlamasıyla birlikte Hamburg İslam Merkezi'ne yönelik medya ve siyasi saldırılar arttı. Özellikle Alman hükümeti, ABD ve bazı Avrupa ülkeleri ile birlikte İran'daki karışıklıklara açıkça destek verdi.

Hamburg İslam Merkezi'nin kapatılması talebi, Alman koalisyon hükümetinin partilerinin İran'a yönelik 22 maddelik planının paragraflarından biri; Bu plan "İnsan haklarının savunulması" bahanesi ve başlığıylayalnızca isyancıları desteklemek ve İran'daki huzursuzluğun nasıl devam ettirileceği amacıyla hazırlandı. "İran'a yönelik yaptırımların artırılması ve Almanya'daki İran muhalif güçlerinin desteklenmesi" de bu planın diğer maddeleri arasında yer alıyor.