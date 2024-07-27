  1. Siyaset
27 Tem 2024 20:33

Bakıri ve Baerbock, Hamburg İslam Merkezi konusunu görüştü

Bakıri ve Baerbock, Hamburg İslam Merkezi konusunu görüştü

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock telefonda Hamburg İslam Merkezi konusunu görüştü.

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile telefonda görüştü.

Görüşmede Bakıri, Hamburg İslam Merkezi’nin kapatılmasından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirerek, Almanya’nın kararını şiddetle kınadı.

Almanya'daki İslami merkezlerin kapatılması kararının Siyonist İsrail'in çıkarlarına hizmet ettiğini belirten Bakıri, ''Alman hükümetinin İslam karşıtlığı doğrultusunda alınan siyasi kararın sonuçlarını üstlenmesi lazım.’’ dedi.

Baerbock ise, ''Almanya yasasına göre bu tür merkezler, hukuki mekanizmalar çeçeveisnde haklarını arayabiliyor.'' ifadesini kullandı.

Alman Bakan, anlaşmazlıkların diyalog ve diplomatik kanallar yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Bakıri-Baerbock görüşmesinde bölgedeki son gelişmeler, yaptırımların kaldırılmasına ilişkin müzakereler ve konsolosluk konuları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ne olmuştu?

Almanya Federal İçişleri Bakanlığı, son günlerde Hamburg İslam Merkezi Camii Derneği'ni yasaklamıştı.

News ID 1918827

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler