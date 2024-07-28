Dış politika alanında önceliklerimizden biri komşularımızdır

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın görevi devralma töreninde konuştu.

Ayetullah Hamanei'nin konuşmalarından atır başları şu şekilde:

-Şehit cumhurbaşkanımızı kaybetmenin kamuoyunda yarattığı üzüntüye rağmen 14'üncü Cumhurbaşkanlığı seçiminin en iyi şekilde gerçekleştirilmesinden dolayı Allah'a şükrediyorum.

-Sayın Muhbir'ın son iki ayda ülke yönetimi konusunda önmli rol oynadığını biliyorum. Kendilerine teşekkür etmek isityorum.

-İmam Humeyni'nin yaptığı en büyük iş, insanları kaderlerine dahil etmekti. İran milleti İmam'ın (ra) önderliğinde demokrasiye kavuşmadan önce, biz sadece meşrutiyet tecrübesine sahiptik, bu da başarısız bir deneyimdi, çünkü iktidarda güçlü bir liderlik yoktu ve ülke ilk günlerden itibaren zor bir sürece girdi.. Yaklaşık 15 yıl boyunca ülke kaos içindeydi ve ardından Rızaşahi'nin sert diktatörlüğü iktidara geldi.

-O dönemde ülkenin yönetimi yabancıların iradesine bağlıydı ve halka çok fazla baskı uygulanıyordu. Öyle bir noktaya geldi ki Muhammed Rıza Pehlevi, Amerika ve İngilizlere ulusal hükümeti devirmeleri için çağrıda bulundu, onlar da darbe yaptılar ve hükümet devrildi, bundan daha açık bir ihanet düşünülemez. İmam Humeyni dini demokrasi hediye etti.

Halkın kapasitesi kullanılmalıdır

-Bugüne kadar sağlıklı bir şekilde onlarca seçim yapıldı. Halkın sandığa gelmesi her zaman olduğu gibi çok önemli, son seçimler de iyi yürütüldü ve halk layık bir cumhurbaşkanı seçti. Hepimiz Cumhurbaşkanın ve hükümetin büyük işler yapmasına yardım etmeliyiz.

-Biz büyük ülkeye ve büyük insanlara sahibiz. Halk arasında yenş ifikirler ve düşünceli olan sayısı insan var. Bu çok büyük milli zenginlikler kullanılmalıdır. İlk tavsiyemiz, ülkemiz büyük, insanımız büyük, halk arasında yeni düşünce ve görüşlere sahip sayısız insan var. Bu çok büyük bir milli zenginliktir ve kullanılmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanı, hedeflerine ulaşmak için halkın bu büyük kapasitesini halk için, halkla birlikte kullanmalı.

Batılı ülkeler yanlış davrandı

-Meclis hükümete yardım etmelidir. Yargı mensupları ve silahlı kuvvetlerin yardım etmelidir. Ben, erk başkanlarının toplantılarını, görüş alışverişlerini ciddiye almalarını tavsiye ediyorum.

-İç meselelerini unutup sadece dış meselelere odaklanmamamız gerekiyor. Onurlu şeyler yapın ama iç meselelerini ihmal etmeyin

-Seçimlerde biri kazanır biri kaybeter bunun kutuplaşmaya gerilime neden olmaması gerekiyor.

-Dış politika alanında önceliklerimizden biri komşularımızdır; Çevremizde 14'e yakın komşumuz var. Asya ve Afrika ülkeleri gibi diplomatik alanımızı genişletebilecek ülkelerle iletişimiz çok önemli. Bizimle iş birliği yapan, bize destek veren ülkelerle iletişim önemli ve bu bizim öncelikli politikamızdır.

-Batılı ülkeler son yıllarda bize pek iyi davranmadı; Petrol, ambargo ve sahte insan hakları gibi konularda yanlış bir politika izledi. Eğer bu davranışları bırakırlarsa onlarla da iletişim öncelikli olabilir.

Gazze meselesi

-Bugün Gazze meselesi küresel bir meseledir ve bu konu ABD Kongresi'nden Birleşmiş Milletler'e ve Paris Olimpiyatları'na kadar önem taşımaktadır. Siyonist rejim cinayetlerden, katillerden ve teröristlerden oluşan bir çetedir.

-Direniş hergün gücüne güç katmaktadır. Siyonist Rejim Hamas'ı yenemedi. ABD Kongresi bu suçluyu dinlemekle büyük bir rezalete imza attı