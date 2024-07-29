Özel: AKP ve CHP'de normalleşme karşıtları var

Sabah yazarı Yavuz Donat'a konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Yumuşamanın, normalleşmenin halkta inanılmaz derecede karşılığı var" dedi. Özel, "Bugün iki partide de yumuşama, normalleşme karşıtları mevcut... Gerginlikten beslenenlerin rahatsızlığı meselesi. Fakat, sokaktaki insanlar gıdasını gerilimden alanlara itibar etmiyor... Kulak vermiyor" ifadelerini kullandı.

Donat, "Özgür Özel: Normalleşme, sokakta satın alındı" başlıklı yazısında, siyasette yumuşama ve normalleşme konusunda Özel'in söylediklerini şöyle aktardı:

"Normalleşme, sokakta satın alındı. Siyasi gerilimin, Türkiye'ye hiçbir faydası yok, CHP'ye de faydası yok... Millet, yumuşama istiyor... Seçimden sonra 25 ile gittim... Gezdiğim her ilde, ilçede, mahallede, sokakta şunu gördüm; Yumuşamanın, normalleşmenin halkta karşılığı var. Bugün iki partide de yumuşama, normalleşme karşıtları mevcut... Gerginlikten beslenenlerin rahatsızlığı meselesi. Fakat, sokaktaki insanlar gıdasını gerilimden alanlara itibar etmiyor... Kulak vermiyor. Gerginlikten beslenenler rahatsız oluyorlar bu işten. İki tarafta da gerginlikten beslenen siyasetçi de var, gazeteci de var. Ama sorarım size, bunun ülkemize ve milletimize ne yararı var?"