Pezeşkiyan'dan Milli Voleyboll Takımı'na tebrik mesajı

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda U18 Erkek Voleyboll Milli Takımı'nın Asya Kupası'ndaki şampiyonluğunu tebrik etti.

Pezeşkiyan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran milli voleybol takımının değerli gençleri çok değerli bir şey yaptı. Milli Birlik Hükümeti'nin ilk günlerinde Asya'daki genç voleybolcularımızın şampiyonluğunu bir müjde olarak kabul ediyor, bu şampiyonluktan dolayı evlatlarımızı ve sevgili halkımı tebrik ediyorum." ifadelerinde bulundu.