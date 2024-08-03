  1. İran
3 Ağu 2024 19:38

İran'da Yasama, Yürütme ve Yargı Organlarının Başkanları toplandı

İran'da Yasama, Yürütme ve Yargı Organlarının Başkanları toplandı

İran'da 14'üncü cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Yasama, Yürütme ve Yargı Organları Başkanları ilk kez bir araya geldi.

İran'da 14'üncü cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsin Ejei ilk kez bir araya geldi.

Yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda gündemdeki konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında şehit düşmesinin ardından bir yıl öne alınan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunu Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Pezeşkiyan kazanmıştı.

News ID 1919059

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