İran Parlamento İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı atandı

Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan’ın talimatı üzerine Şehram Debiri İran Parlamento İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak atandı.
Şehram Debiri daha önceTebriz Kent Konseyi Başkanı olarak görev yapmıştı.
Şehram Debiri İran Parlamento İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak atandı.
Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan’ın talimatı üzerine Şehram Debiri İran Parlamento İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak atandı.
Şehram Debiri daha önceTebriz Kent Konseyi Başkanı olarak görev yapmıştı.
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