İran'da Yasama, Yürütme ve Yargı Organlarının Başkanları toplandı

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsin Ejei bir araya geldi.
Bu toplantı gündemdeki gelişmeleri ele almak amacıyla düzenlendi.
İran'da Yasama, Yürütme ve Yargı Organları Başkanları gündemdeki meseleleri ele almak üzere bir araya geldi.
İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsin Ejei bir araya geldi.
Bu toplantı gündemdeki gelişmeleri ele almak amacıyla düzenlendi.
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