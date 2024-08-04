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4 Ağu 2024 10:45

İsrail'i direniş korkusu sardı; Tüm uçuşlar durduruldu

İsrail'i direniş korkusu sardı; Tüm uçuşlar durduruldu

Medya kaynakları, Direniş Ekseni'nin beklenen operasyonu nedeniyle işgal altındaki topraklarda iç hat uçuşlarının iptal edildiğini duyurdu.

Siyonist medyası, İsrail Havayolları'nın işgal altındaki Eilat ile Ben Gurion Havaalanı arasındaki iç hat uçuşlarını iptal ettiğini bildirdi.

Adı geçen havayolu şirketi, işgal altındaki topraklardaki güvenlik koşullarının ağır olması ve bu bölgede korku ve paniğin yayılması nedeniyle uçuşları durdurma kararı aldı.

Dün İspanyol şirketi "Air Europa", bölgede güvenlik geriliminin artması nedeniyle işgal altındaki topraklara olan tüm uçuşlarını iptal etti.

Haberlere göre bu İspanyol şirket, tüm uçuş iptallerinin bu hafta Çarşamba gününe kadar devam ettiğini duyurdu.

Şu anda işgal altındaki Filistin topraklarına uçuşlarını iptal eden şirket sayısının 15 uluslararası havayolu şirketine ulaştığı belirtiliyor.

Son günlerde Şehit İsmail Heniyye suikastına karşı Direniş'in tepkisi korkusuyla birçok uluslararası havayolu şirketi işgal altındaki bölgelere uçuşlarını iptal etti.

News ID 1919074

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