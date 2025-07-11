  1. Türkiye
11 Tem 2025 11:58

Erdoğan'ın başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti

Erdoğan'ın başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti

Temmuz 2013'ten bu yana Erdoğan'ın başdanışmanlığı görevini yürüten Yiğit Bulut hayatını kaybetti.

Maslak'taki özel bir hastanede kanser tedavisi gören 53 yaşındaki Bulut, sabah saatlerinde vefat etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu da Bulut'un vefat haberini sosyal medya hesabından, şu ifadelerle duyurdu:

"Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi, gazeteci-yazar ve ekonomist kıymetli dostum Yiğit Bulut, geçirdiği elim bir hastalığın ardından bu sabah Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun."

News ID 1928584

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler