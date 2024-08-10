Siyonist rejimin cezalandırılması için hazırlıklar yapılmıştır

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Eski Genel Sekreteri Ali Şemhani, sosyal medya platform X’ten yaptığı paylaşımda Siyonist rejimin cinayetlerine tepki gösterdi.

Şemhani’nin paylaşımında, “İsrail rejiminin Gazze’deki Et-Tabiin Okulunda sabah namazı kılan kişileri öldürmek ve İran’da şehit İsmail Heniyye'ye suikast düzenlemekten tek amacı savaş çıkarmak ve ateşkes görüşmelerini boşa çıkarmaktır” ifadesine yer verildi.

Şemhani’nin paylaşımında ayrıca, “Hukuki, diplomatik ve medya süreçleri sonucu, yalnızca güç dilinden anlayan bir rejimin ağır bir şekilde cezalandırılması için hazırlıklar yapılmıştır” denildi.