Bakıri, Endonezya Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmede, Siyonist rejiminin suç teşkil eden eylemlerine karşı özellikle İslam ülkeleri tarafından ortak tavır alınması ve Batı Asya'da güvenlik ve istikrarın sağlanması gerektiğine vurgu yapıldı.

Dışişleri Bakan Vekili Bakıri bu görüşmede, “Şu anda Batı Asya bölgesi, Siyonist rejimin suçları nedeniyle kritik bir durumda ve İslam ülkeleri, Siyonist rejimle mücadelede Filistin'in mazlum halkına yardım etme fırsatını sağlamalıdır” dedi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin şehit düşmesine yol açan Siyonist rejimin terör eylemine işaret eden Bakıri, Siyonistlerin, İran'nın ulusal güvenliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saldırdığını ve bu nedenle Siyonist rejime karşı alınacak önlemlerin İran'ın doğal ve meşru hakkı ve uluslararası hukuka, uluslararası prosedürlere ve Birleşmiş Milletler Şartı'na uygun olacağını vurguladı.

Bakıri, Siyonist rejimin Et-Tabiin okulunda sabah namazı kılan Filistinli mültecilere saldırısını kınayarak, “Bu diyeti benimsemekten caydırmak için tüm İslam ülkelerinin etkili önlemler alması gerekiyor” ifadesinde bulundu.

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ise, son dönemde Tahran'da gerçekleştirilen suikast da dahil olmak üzere Siyonist rejimin işlediği suçların uluslararası barış ve güvenliğe yönelil tehdit oluşturduğunu vurgulayarak, Endonezya'nın İsmail Heniyye suikastını kınadığını ve bunu bir saldırı olarak değerlendirdiğini belirtti.

Retno Marsudi, "Siyonist rejim maalesef 40 bin Filistinlinin canına kıydı, dolayısıyla Filistin'de ateşkes konusuna odaklanmak gerekiyor ve bu bağlamda başta İslam ülkeleri olmak üzere ülkelerin birlik ve beraberliği gerekli ve önemli" dedi.

Leyla Ferahani