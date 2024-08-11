Bakıri, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı ile görüştü

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Halil El Hayya arasında telefon görüşmesi yapıldı.

Görüşmede Siyonist rejimin Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’ye yönelik suikastı ve bu rejimin Gazze’de yerinden edilenlerin sığındığı Et-Tabiin Okuluna düzenlediği saldırısı ele alındı.

Heniyye’nin şehadetinden dolayı başsağlığı dileğinde bulunan Dışişleri Bakan Vekili Bakıri, Hamas’ın yeni Siyasi Büro Başkanı olarak seçilmesi nedeniyle Yahya Sinvar’ı tebrik ederek, “Siyonistlere karşı mücadeleye öncülük eden yorulmak bilmez Yahya Sinvar’ın seçilmesi gurur vericidir” dedi.

Bakıri İran’ın, bölgesel ve uluslararası forumlarda Siyonistlerin Et-Tabiin Okuluna düzenlediği yeni saldırısını ciddi bir şekilde kınamaya çalıştığını belirtti.

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Halil El Hayya ise, Siyonist rejimin Gazze'deki masum kadın ve çocukların şehit düşmesine neden olan yeni suçuna atıfta bulunarak, uluslararası forumlarda bu terör eyleminin kınanmasını istedi ve bu konuda Tahran ile istişarelerin devam etmesine vurgu yaptı.