İran ve Somali arasında önemli görüşme

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantısına katılmak üzere bulunduğu Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde Somali Dışişleri Bakanı Ahmed Muallim Fiqi ile görüştü.

Görüşmede Bakıri, Somali hükümetinin İran’la diplomatik ilişkileri normalleştirme girişimini olumlu karşılayarak, “İslam ülkelerinin, düşmanlarıyla mücadele ve ortak çıkarları doğrultusunda ilişkilerini güçlendirmesi gerektiğine inanıyoruz. İran olarak Afrika ülkeleriyle ilişkileri geliştirme konusunda herhangi bir sınır tanımıyoruz.” dedi.

Gazze’de devam eden sivil katliamlara değinen Bakıri, “İsrail sadece Filistin halkı için değil, aynı zamanda tüm Müslümanlar için bir tehdittir. Bunun için İslam ülkelerinin Siyonist İsrail’in tehditlerine karşı birleşip ortak politika ile pratik eyleme başvurması lazımdır.” ifadesini kullandı.

Somali Dışişleri Bakanı Muallim da, Siyonist İsrail’in İran İslam Cumhuriyeti'nin ulusal egemenliğini ihlal etmesini kınayarak, Hamas lideri İsmail Heniyye'nin şehadeti vesilesiyle başsağlığı dileğinde bulundu.

Ahmed Muallim, "İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistin davasını destekleme ve mazlum Filistin milletinin haklarını savunmadaki rolüne saygı duyuyoruz." diye konuştu.