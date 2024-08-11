Bakıri ile Hollanda Dışişleri Bakanı arasında görüşme

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmede, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin şehit düşmesine yol açan Siyonist rejimin terör saldırısı ile Gazze'deki gelişmeler ele alındı.

Siyonist rejimin Gazze’deki Et-Tabiin Okuluna düzenlediği saldırıya değinen Bakıri, “Eğer bu suç, Siyonist rejim değil de başka biri tarafından işlenmiş olsaydı, insan hakları savunucusu olduklarını iddia eden Batılı ülkeler tüm kapasitelerini kullanarak, bu kabul edilemez suçu uluslararası barış ve güvenliğe yönelik bir tehdit olarak değerlendirirdi” dedi.

İran’ın Siyonist rejimin suçlarına yanıt verme hakkını saklı tuttuğunu belirten Bakıri, “İran’ın vereceği yanıt uluslararası prosedürlere ve Birleşmiş Milletler Şartı'na uygundur. Bu temelde Hollanda hükümetinden, Siyonist rejimin suçlarını kınamasını ve İran'ın saldırganlara karşı savunma konusundaki meşru ve kararlı eylemini desteklemesini bekliyoruz” ifadelerinde bulundu.

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ise, Gazze'de bir okula düzenlenen içler acısı saldırıya değinerek, Batı Asya bölgesindeki durumun kötüleşmesinden endişelerini dile getridi ve gerginliğin azaltılması için tüm tarafların itidalli davranmasına vurgu yaptı.

Leyla Ferahani