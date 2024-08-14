Türkiye-Irak görüşmeleri yarın başlıyor

Türkiye ve Irak arasında, ilk toplantısı 2019 yılında yapılan ve ”iki ülkenin askeri ve güvenlik iş birliğinin temelinin güçlendirilmesi” kapsamındaki Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması’nın dördüncü toplantısı yarın Ankara’da yapılacak.

Toplantıda, ”Irak ile güvenlik alanındaki anlayış birliğinin ilave somut adımlarla tahkim edilmesi imkanlarının ele alınacağı” bildirildi.

Üst düzey bir Türk Dışişleri yetkilisinin medyaya verdiği bilgiye göre, ”toplantıda Irak tarafıyla geliştirilen anlayış birliğinin ilave somut adımlarla tahkim edilmesi imkanları ele alınacak…”

Irak ile Türkiye arasındaki iş birliğinin kurumsal ve sürdürülebilir bir çerçeveye oturtulması, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 22 Nisan 2024 tarihinde Irak’a yaptığı ziyarette imzalanan Stratejik Çerçeve Anlaşması ile iki ülkenin Dışişleri Bakanları’nın eş başkanlığında oluşturulan Ortak Planlama Grubu ve Ortak Daimi Komiteler aracılığıyla öngörülmekte.

Hakan Fidan ve Fuad Hüseyin baş başa görüşecek

Türk medyasına göre Irak heyetinin Türkiye ziyareti vesilesiyle Ortak Planlama Grubu’nun ilk toplantısının da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin’in eş başkanlıklarında yapılması bekleniyor.

Ayrıca, toplantı öncesi iki bakanın baş başa görüşmesi bekleniyor. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretinde imzalanan anlaşmaların durumları ve Ortak Daimi Komitelerin hayata geçirilmesiyle ilgili süreç ele alınacak.