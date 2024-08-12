Irak İçişleri Bakanı Safvan sınır kapısını ziyaret etti

Sınır kapılarını ziyaret etmeye devam eden Irak İçişleri Bakanı Abdul Emir Al-Şammari , Basra Valisi Esad el-Eidani ile birlikte Safvan sınır kapısını ziyaret etti.

Al-Şammari , Erbain töreninde güvenlik sağlama ve ziyartçileri karşılama mekanizması hakkında bilgi elde etmek amacıyla Basra'daki Safvan sınır kapısını ziyaret etti.

Al-Şammari , çok sayıda ziyaretçi ile görüşerek onların ihtiyaçlarını, isteklerini ve sunulan hizmetlere ilişkin görüşlerini öğrendi.

Irak İçişleri Bakanı, ziyaretinde bazı memurlar, güvenlik personeli ve çalışanlarıyla yaptığı toplantıda, Erbain töreninin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için çabaların yoğunlaştırılmasının talimatını verdi.

El-Şemmari dün Mehran, Çezabeve Husrevi sınır kapılarını ziyaret etmişti.

Leyla Ferahani