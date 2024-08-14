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14 Ağu 2024 14:26

Tayland Başbakanı görevden alındı

Tayland Başbakanı görevden alındı

Tayland Başbakanı Srettha Thavisin "etik kurallarını ihlal ettiği" nendeniyle azledildi.

Tayland'da Anayasa Mahkemesi, Başbakan Srettha Thavisin'in "kabineyi kurarken etik kurallarını ihlal ettiği" gerekçesiyle görevden azledilmesine karar verdi
Thai PBS World'ün aktardığına göre, Anayasa Mahkemesi, Thavisin'in, kabine üyelerinden Pichit Chuenban'ı hukuksuz olarak atadığını belirtti. Oy sayısı ise 4'e karşı 5 olarak belirlendi.
Mahkemenin aldığı karar uyarınca, Parlamento yeni bir başbakan seçene kadar mevcut kabine görevine devam edecek.

Anayasa Mahkemesi, 23 Mayıs'ta 40 senatörün imzasıyla Thavisin'in görevden alınmasını talep eden dilekçeyi kabul etmişti. Tepkiler, Chuenban’ın geçmişte rüşvet vermeye çalıştığına dair hüküm giymesine dayandı.

Chuenban, 2008 yılında rüşvet suçlamasıyla altı ay hapis yatmıştı ve bu nedenle kabineye atanması büyük tartışmalara yol açmıştı. 40 senatör, böyle bir atamanın Başbakan Thavisin tarafından bilinmesi gereken bir hata olduğunu öne sürdü.

Gelişmeler sonrasında, Pichit Chuenban, 21 Mayıs'ta görevinden istifa etti.

News ID 1919324

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