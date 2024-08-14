  1. Ekonomi
14 Ağu 2024 18:56

ABD enflasyonu açıklandı

ABD enflasyonu açıklandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde temmuz ayında yıllık enflasyon beklentilere paralel bir şekilde yüzde 3.2'ye geriledi. Haziranda yıllık enflasyon yüzde 3.3 seviyesindeydi.

Sputnik'te yer alan habere göre, ABD'de temmuz ayında TÜFE yüzde 0,2 açıklanırken, piyasa beklentilerine paralel artış gösterdi.

Fed'in faiz indirimi kolaylaştı

ABD'de temmuz ayında TÜFE yüzde 0,2 artış gösterdi. Yıllık TÜFE ise yüzde 2,9 olarak gerçekleşti. TÜFE'nin temmuzda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 3 artması bekleniyordu. Enerji ve gıda fiyatlarının raporda olmadığı çekirdek TÜFE temmuzda yüzde 0,2 arttı. Yıllık bazda çekirdek TÜFE de yüzde 3,2'lik beklendiği şekilde geldi. ABD enflasyonu temmuz ayında yavaşlamasıyla Fed'in faiz indirimine başlamasının önünü açtı.

Küresel piyasalar olumlu seyrediyor

ABD'de açıklanan üretici enflasyonu verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla küresel piyasalar pozitif bir seyir izliyordu. Haziran ayında ABD'de enflasyon aylık yüzde 0,1 gerilemiş, yıllık bazda yüzde 3,0 artmıştı.

News ID 1919334

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