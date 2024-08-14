ABD enflasyonu açıklandı

Sputnik'te yer alan habere göre, ABD'de temmuz ayında TÜFE yüzde 0,2 açıklanırken, piyasa beklentilerine paralel artış gösterdi.

Fed'in faiz indirimi kolaylaştı

ABD'de temmuz ayında TÜFE yüzde 0,2 artış gösterdi. Yıllık TÜFE ise yüzde 2,9 olarak gerçekleşti. TÜFE'nin temmuzda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 3 artması bekleniyordu. Enerji ve gıda fiyatlarının raporda olmadığı çekirdek TÜFE temmuzda yüzde 0,2 arttı. Yıllık bazda çekirdek TÜFE de yüzde 3,2'lik beklendiği şekilde geldi. ABD enflasyonu temmuz ayında yavaşlamasıyla Fed'in faiz indirimine başlamasının önünü açtı.

Küresel piyasalar olumlu seyrediyor

ABD'de açıklanan üretici enflasyonu verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla küresel piyasalar pozitif bir seyir izliyordu. Haziran ayında ABD'de enflasyon aylık yüzde 0,1 gerilemiş, yıllık bazda yüzde 3,0 artmıştı.