Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın (ECO) 30. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, bugün (Pazartesi) 16 Kasım'da İslamabad’da başladı. Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar’ın başkanlık ettiği toplantıya, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi’nin de aralarında bulunduğu üye ülkelerin dışişleri bakanları katılıyor.

ECO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları ve üst düzey diplomatlarının katıldığı toplantıda, teşkilatın 10 üye ülke arasında ekonomik, ticari, ulaştırma, enerji ve turizm başta olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliğini geliştirmeye yönelik çalışmaları ele alınıyor.

Ayrıca gündemdeki programlar ve üye ülkeler arasındaki ilişkileri güçlendirmeye yönelik devam eden girişimler hakkında görüş alışverişinde bulunuluyor.

Toplantının gündeminde, teşkilatın önümüzdeki on yıldaki iş birliği hedeflerini belirlemeyi amaçlayan ECO 2035 Vizyon Belgesi de yer alıyor.

Üye ülke temsilcilerinin yanı sıra bazı uluslararası ve bölgesel kuruluşların üst düzey yetkilileri de toplantıya katılıyor. Katılımcılar arasında İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri, Şanghay İşbirliği Örgütü Genel Sekreter Yardımcısı ve Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) Genel Direktörü bulunuyor.

Zirvede ECO’nun dönem başkanlığı Kazakistan’dan Pakistan’a devredilecek.

Pakistan, 2026-2027 döneminde iki yıl boyunca teşkilatın dönem başkanlığını yürütecek.

Öte yandan İran, bu yılın Aralık ayı içerisinde ECO üyesi ülkelerin 18. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne Tahran’da ev sahipliği yapacak.