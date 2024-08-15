İranlı askeri danışman Suriye'de şehit düştü

Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Suriye'de askeri danışmanlık yapan Devrim Muhafızları Havacılık ve Uzay Kuvvetleri mensubu İranlı Albay Ahmed Rıza Afşari’nin şehit düştüğünü duyurdu.

Tümgeneral Salami, Albay Ahmed Rıza Afşari'nin, Temmuz ayında Suriye'ye düzenlenen hava saldırısında yaralandığını ve bugün Hakkın rahmetine kavuştuğunu bildirdi.

Albay Ahmed Rıza Afşari’nin şehadeti nedeniyle başsağlığı dileyen Tümgeneral Selami ayrıca bu şehidin ailesine ve yakınlarına sağlık diledi.