İlham Aliyev'in eski koruması, Türkiye'de ölü bulundu!

Türk medyasına göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bir dönem yakın korumalığını yapan Mahir Mammadov, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Azerbaycan vatandaşı 50 yaşındaki Mammadov, eşi Kemale Mammadov ve oğlu ile birlikte 3 gün önce tatil için Kuşadası'na geldi. Mammadov ve ailesi bu sabah kahvaltı yaptıktan sonra dinlenmek için odaya çıktı. Bir süre sonra dolaşmak için kent merkezine giden Kemale Mammadov ve oğlu döndüklerinde Mahir Mammadov'u yerde hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekibi tarafından yapılan kontrolde, Mahir Mammadov'un hayatını kaybettiği belirlendi. Mammadov'un kesin ölüm nedeni, İzmir Adli Tıp Morgu'nda yapılacak otopsiden sonra belli olacak.