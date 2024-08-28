Selvi'den Erdoğan ile Esad görüşmesi yorumu

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Suriye’de yaşanacak bir İsrail gerginliğinin en fazla Türkiye’yi ilgilendirdiğini ve bu şartların Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı görüşmeye zorladığını ifade etti, “Çünkü Ortadoğu’nun haritası yeniden şekillendiriliyor” dedi.

Söz konusu görüşme planlamasında iki model üzerinde durulduğunu söyleyen Selvi, bunları şöyle aktardı:

“Ya önce bakan yardımcıları, ardından bakanlar ve en sonunda Erdoğan ile Esed görüşür ya da piramit tam tersine çevrilir. Erdoğan ile Esad görüşür. Onların talimatına göre iki ülke arasında mekanizmalar oluşturulur. Bunu da ancak Putin sağlayabilir.”

Selvi, “Erdoğan-Esad görüşmesiyle her şeyin hallolacağını beklemek saflık olur. Ama bu görüşme ile kritik eşik aşılmış olur. Ortak mekanizmalar kurulur. Ancak Türkiye ile Suriye’nin normalleşmesi Suudi Arabistan, BAE ve Mısır’la normalleşmeye benzemez. Çünkü ortada bir iç savaş gerçeği var. Bunun için soğuk savaş döneminde ABD ile Rusya devlet başkanları arasında olduğu gibi Erdoğan ile Esad arasında bir 'kırmızı hat' çekilmesi lazım. İki liderin 24 saat süreyle telefonla görüşebilecekleri bir mekanizma oluşturulmalı. Çünkü sorunlar ancak böyle aşılır” diye yazdı.