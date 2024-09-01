  1. Türkiye
1 Eyl 2024 19:15

Erdoğan ile Suudi Veliaht Prensi Selman Gazze'yi görüştü

Erdoğan ile Suudi Veliaht Prensi Selman Gazze'yi görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman telefon görüştü.

Görüşmede İsrail rejiminin Filistin topraklarında yürüttüğü soykırım, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in başta Gazze olmak üzere Filistin topraklarında işlediği insanlık suçlarına karşı uluslararası toplumun, İsrail’e yönelik baskılarını artırmasının önemine vurgu yaptı.

Erdoğan, İsrail saldırılarının ve insan hakları ihlallerinin durdurulması ve kalıcı ateşkesin sağlanması gerektiğini de dikkat çekti.

Bu konuda İslam ülkelerinin ortak hareket etmesinin önemine değindi.

News ID 1919793

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler