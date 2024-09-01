Erdoğan ile Suudi Veliaht Prensi Selman Gazze'yi görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman telefon görüştü.

Görüşmede İsrail rejiminin Filistin topraklarında yürüttüğü soykırım, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in başta Gazze olmak üzere Filistin topraklarında işlediği insanlık suçlarına karşı uluslararası toplumun, İsrail’e yönelik baskılarını artırmasının önemine vurgu yaptı.

Erdoğan, İsrail saldırılarının ve insan hakları ihlallerinin durdurulması ve kalıcı ateşkesin sağlanması gerektiğini de dikkat çekti.

Bu konuda İslam ülkelerinin ortak hareket etmesinin önemine değindi.