AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde Filistinli öğrenciler için oturma eylemi

Filistin İçin Bin Genç, TRT World panelinde Azerbaycan petrolünün Türkiye üzerinden İsrail'e taşınmasını protesto ettiği için iki Filistinli üniversite öğrencisinin Geri Gönderme Merkezinde tutulmasını AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde protesto etti.

Türk medyasına göre, Geri Gönderme Merkezinde tutulan iki Filistinli öğrencinin "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla deport edilmek istendiğini belirten Filistin İçin Bin Gen, Filistinli arkadaşlarının deport edilmesini engellemek için oturma eylemine başladı.

Filistin İçin Bin Genç, “deport edilmek istenen Filistinli dostlarımız için AK Parti İstanbul İl binası önündeki nöbetleri devam ederken, onlarca polis kalkanlarla etrafımızı sarmaya devam ediyor” dedi.