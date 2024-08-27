İran ve BAE dışişleri bakanları telefonda görüştü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan, İran’ın yeni Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi’yi arayarak tebrik etti.

Görüşmede BAE Dışişleri Bakanı, ülkesinin İran ile ikili ilişkileri güçlendirmek istediğini bildirdi.

Taraflar iki ülke arasındaki bağları güçlendirme konusu hakkında fikir alışverişinde bulundu.

İran'da geçen ay göreve başlayan Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın kabine için önerdiği kişiler, 21 Ağustos'ta İran Meclisinde güvenoyu almıştı. Buna göre, eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani döneminde Dışişleri Bakan Yardımcısı ve nükleer müzakerelerde Başmüzakereci olarak görev yapan Irakçi, İran'ın yeni Dışişleri Bakanı olmuştu.