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2 Eyl 2024 14:39

İran Dışişleri Bakanı’ndan Tel Aviv'in batılı destekçilerine uyarı

İran Dışişleri Bakanı’ndan Tel Aviv'in batılı destekçilerine uyarı

İran Dışişleri Bakanı Irakçi, “Tel Aviv'in batılı destekçileri, gerilimin devam etmesini ve Siyonist rejimin suç teşkil eden eylemlerini engellemezlerse, bu eylemlerin sonuçlarına ortak olacaklar ve hesap vermeleri gerekecek” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı bir paylaşımda Tel Aviv’in batılı destekçilerine uyarıda bulundu.

Irakçi paylaşımında, “İsrail rejimi, Gazze'deki suçlarına devam ederek ve Batı Şeria'ya ölüm makineleri göndererek, bölgedeki gerilimi tehlikeli bir krizin eşiğine getirmeye çalışıyor. Tel Aviv'in batılı destekçileri, gerilimin devam etmesini ve bu rejimin suç teşkil eden eylemlerini engellemezlerse, bu eylemlerin sonuçlarına ortak olacaklar ve hesap vermeleri gerekecek” ifadelerinde bulundu.

News ID 1919818

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