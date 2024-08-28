İran ve Japonya dışişleri bakanları görüştü

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko, İran’ın yeni Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi’yi arayarak tebrik etti.

Abbas Irakçi ile Kamikawa Yoko yaptıkları telefon görüşmesinde Tahran-Tokyo ilişkilerinin yanı sıra Ortadoğu'daki gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Japonya Dışişleri Bakanı, ülkesinin Tahran ile Tokyo arasındaki ikili ilişkileri geliştirmek istediğini belirtti.

Irakçi ise Japon mevkidaşına tebriklerinden dolayı teşekkür ederken, başta Doğu Asya olmak üzere tüm dünyayla ilişkileri genişletmenin İran'ın yeni hükümetinin dış politikasında yer aldığını söyledi.

Siyonist İsrail’in Gazze Şeridi'nde işlediği suçlar ile Filistin'deki son gelişmelerin uluslararası düzeydeki en önemli konulardan biri olduğunu belirten Irakçi, ''Siyonist Rejim’in Heniyye suikastı dahil olmak üzere provokatif eylemleri ve Netanyahu'nun savaşı genişletme yaklaşımı bölgede gerilimin tırmanmasının ana etkenleridir.’’ dedi.

İran Dışişleri Bakanı, ''Defalarca ifade ettiğimiz gibi bölgede gerilimin tırmanmasından korkmuyoruz, ancak İran İslam Cumhuriyeti, Siyonist İsrail’in aksine bölgede gerilimin artmasını istemiyor.’’ diye konuştu.