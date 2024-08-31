Pezeşkiyan, Özbekistan Bağımsızlık Günü'nü kutladı

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Özbekistan'ın 33. bağımsızlık yıl dönümü dolayısıyla Özbek mevkidaşı Şevket Mirziyoyev'e bir tebrik mesajı gönderdi.

Pezeşkiyan'ın mesajında, ''İki ülke arasında karşılıklı saygıya dayalı ilişkilerin daha da güçleneceğine inanıyorum. Özbekistan da dahil komşu ülkeler ve bölgeyle ilişkilerin geliştirilmesi 14. İran hükümetinin dış politikanın önceliğinde yer almaktadır.'' ifadesine yer verildi.

Özbekistan, eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) dağılma sürecinde, 31 Ağustos 1991'de bağımsızlığını ilan etti.

Özbekistan Yüksek Konseyi, 31 Ağustos 1991'deki kararıyla Özbekistan'ın Devlet Bağımsızlığı Yasası'nı kabul ederek 1 Eylül'ün "Bağımsızlık Günü" olarak kutlanmasını kararlaştırdı.