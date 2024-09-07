CIA Başkanı: Yeni ateşkes anlaşması önümüzdeki günlerde sunulacak

El Cezire'nin haberine göre, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns, Hamas ve İsrail rejimi arasında önümüzdeki günlerde bir ateşkes anlaşmasına varılacağını bildirdi.

Burns, Gazze ile ilgili yeni bir anlaşmanın yakında sunulacağını iddia ederken, anlaşmanın sağlanmasının her iki tarafın siyasi iradesine bağlı olduğunu vurguladı.

CIA Başkanı, iki tarafın kabul edeceği bir takas anlaşmasına ulaşmak için çalıştıklarını belirterek, Gazze'de ateşkese ulaşmak için diğer arabulucularla iş birliğine devam edeceklerini ve başka bir alternatifin olmadığını söyledi.

Burns, Katar ve Mısır ile birlikte esirler ve Gazze'deki ateşkesle ilgili daha ayrıntılı bir öneri üzerinde çalıştıklarını ve yeni anlaşmanın önümüzdeki günlerde Hamas ve İsrail'e sunulacağını ifade etti.