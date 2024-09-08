İranlı güreşçi, U20 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

İspanya'da düzenlenen 2024 U20 Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden İranlı güreşçi Ali Hürremdil, Cumartesi günü Serbest Stil Güreş finalinde Japon rakibi Makoto Hosokava'yı 10-2 yenerek altın madalya elde etti.

Hürremdil, Türkiye, Azerbaycan ve Rusya'dan gelen rakiplerini yenerek finale yükseldi.

İranlı serbest güreşçiler Ali Kerempur ve Mehdi Yusufi de erkeklerde sırasıyla 70 kilo ve 79 kilo kategorilerinde bronz madalya kazandı.

2024 U20 Dünya Güreş Şampiyonası, 2-8 Eylül tarihleri arasında İspanya'nın kuzeybatısındaki Pontevedra şehrinde düzenlenmektedir.