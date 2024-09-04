Para atletizmde İran'a bir altın daha

Stade de France'da düzenlenen atletizm yarışlarında erkekler cirit atma F34 sınıfında final müsabakası gerçekleşti.

Dünya şampiyonu İranlı sporcu Said Afruz bu müsabakada Çin, Kolombiya (iki sporcu), Fas, Brezilya, Çin ve Irak'tan sporcularla karşılaştı.

Toplam 7 atletin katıldığı finalde milli sporcu Said Afruz 41,16 metrelik atışıyla birinci olarak altın madalya elde etti.

Kolombiyalı 2 sporcu da 39,04 ve 37,17 metrelik atışıyla gümüş ve bronz madalya kazandı. ️

Paralimpik Oyunları’ndaki atletizm branşında ağırlık atma F11 klasmanında milli sporcularımız Emir Hüseyin Alipur ve Mehdi Olad dün sırasıyla altın ve madalya kazanmıştı.