İran U23 Güreş Mili Takımı, dünya şampiyonu oldu

İran U-23 Serbest Güreş Milli Takımı Arnavutluk'un Tiran kentinde, 21-27 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda birinci oldu.

Dünya Güreş Şampiyonası yarın Arnavutluk'ta başlayacak

2024 Dünya Güreş Şampiyonası yarın Arnavutluk'un başkenti Tiran'da başlayacak.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları düzenlendiği için şampiyona bu yıl olimpik olmayan sıkletlerde gerçekleştirilecek.

Organizasyonda grekoromen stilde 55, 63, 72 ve 82, erkekler serbest stilde 61, 70, 79 ve 92, kadınlarda ise 55, 59, 65 ve 72 kilolarda müsabakalar yapılacak.