Hollywood sinemasının ünlü isimlerinden “Gazze” kampanyası

Mark Ruffalo, Mahershala Ali, Cynthia Nixon ve Ilana Glazer’den oluşan Hollywood sinemasının ünlü isimleri, Shepard Fairey ve çeşitli ABD insani yardım kuruluşlarıyla ortaklaşa, "Hemen ateşi kesin, silahları durdurun, hayatları kurtarın" mesajıyla düzenledikleri bir kampanyayla İsrail'e silah gönderilmesinin durdurulması çağrısında bulundu.

İsrail'e silah transferinin ABD ve uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulanan bu çağrıda, okullara veya hastanelere saldırmak, insani yardımı kısıtlamak ve çocukları öldürmek gibi ciddi insan hakları ihlallerini gerçekleştirmek için silah edinme veya kullanma yasadışı ilan edildi.

Uzun süredir Filistin haklarının savunucusu olan Ruffalo, "Talebimiz basit; seçilmiş liderlerimiz, askeri yardımın 'ağır insan hakları ihlalleri' yapmak için kullanılmasını yasaklayan mevcut ABD ve uluslararası insani yasaları uygulamalıdır” dedi.

Açıklamasında ABD hükümetinin kalıcı ateşkes sağlayacak kartlara sahip olduğunu vurgulayan Ruffalo, “Ateşkesin sağlanması için gece gündüz çaba sarf ettiklerini duyuyoruz. Açık olalım; Netanyahu'nun kalıcı ateşkesi kabul etmemesi halinde Biden, İsrail'e askeri yardımı kesme yetkisine sahip” ifadelerinde bulundu.

Mahershala Ali, toplu katliama son verilmesi çağrısında bulunurken, Cynthia Nixon ise, “Eyleme geçmeden cümleler kurmak, Filistinli ve İsrailli anne, baba ve çocukların dayanılmaz acılarına son vermeyecektir. Yeter artık. ABD’deki insanların ezici çoğunluğu tarafından desteklenen küresel kalıcı ateşkes çağrısına yanıt verin” dedi.

Ilana Glaze ise, ABD'nin İsrail'e silah satma yönteminin "uluslararası hukuku" ihlal ettiğini, hem Yahudilerin güvenliğini azalttığını hem de küresel antisemitizmin yükselişine katkıda bulunduğunu söyledi.

Oxfam America'nın barış ve güvenlik direktör yardımcısı Scott Paul, Gazze'deki insani krizin her gün daha da kötüleştiğini vurgulayarak, “Bu kriz, ABD tarafından İsrail'e sınırsız silah arzı nedeniyle güçlendiriliyor” dedi.