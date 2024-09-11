Pezeşkiyan: Birlik olursak büyük adımlar atabiliriz

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Bağdat'ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinliğinden, ve mükemmel ilişkilerinin bölgesel istikrar üzerindeki etkisinden bahsetti.

'Birlik olursak büyük adımlar atabiliriz'

Pezeşkiyan, Irak ile birlikte çalışma ve iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini ve iyi ilişkileri geliştirme arzusunu yineledi ve ''Birlik olursak ateşe düşmeyiz ve büyük adımlar atabiliriz.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Teröristleri yenmek ve güvenliği sağlamak için ikili anlaşmaların tam olarak uygulanmasına ihtiyacımız var." diye konuştu.

'Irak topraklarından İran'a hiçbir tehditte izin vermeyeceğiz'

Sudani ise, iki ülkeyi birbirine bağlayan dini, sosyal ve tarihi bağlara dikkat çekerek, coğrafi konumlarının önemli bir lojistik ve ulaşım bağlantısı haline geldiğini vurguladı.

Dini turistlerin taşınması için başlatılan Basra-Semençe demiryolu hattına vurgu yapan Irak Başbakanı "Hükümet, mutabakat zaptını tamamlamaya ve uygulamaya kararlıdır" dedi.

Irak Başbakanı Sudani, hiçbir grubun Irak sınırından İran'a tehdit haline gelmesine izin vermeyeceklerini söyledi.