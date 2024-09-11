Pezeşkiyan Tahran-Erbil ilişkilerini değerlendirdi

Rûdaw'a demeç veren İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, “Tahran-Erbil ilişkileri şu anda iyi durumda ve Allah'ın yardımıyla onları güçlendirmek için çalışıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Irak ve Erbil vatandaşlarına mesajınız nedir sorusuna yanıt olarak “Onlara selam söylüyoruz ve onların hizmetindeyiz” ifadesini kullandı.

Erbil’e gitmenin de Irak ziyaretinin bir parçası olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, “İnşallah Erbil’e gidip orada istişarede bulunacağız” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile beraberindeki heyet, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Bağdat'a gitti.