  1. Siyaset
11 Eyl 2024 14:15

Pezeşkiyan Tahran-Erbil ilişkilerini değerlendirdi

Pezeşkiyan Tahran-Erbil ilişkilerini değerlendirdi

Resmi temaslarda bulunmak üzere Bağdat'a giden İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Tahran-Erbil ilişkilerini Rûdaw'a değerlendirdi.

Rûdaw'a demeç veren İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, “Tahran-Erbil ilişkileri şu anda iyi durumda ve Allah'ın yardımıyla onları güçlendirmek için çalışıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Irak ve Erbil vatandaşlarına mesajınız nedir sorusuna yanıt olarak “Onlara selam söylüyoruz ve onların hizmetindeyiz” ifadesini kullandı.

Erbil’e gitmenin de Irak ziyaretinin bir parçası olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, “İnşallah Erbil’e gidip orada istişarede bulunacağız” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile beraberindeki heyet, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Bağdat'a gitti.

News ID 1920039

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler