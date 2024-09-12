ABD uçak gemileri birer birer bölgeyi terk ediyor

Al-Mayadeen’in haberine göre, ABD'nin İsrail’i desteklemek amacıyla bölgeye gönderdiği "USS Roosevelt" uçak gemisi, iki aylık görev süresinin ardından Hint-Pasifik Komutanlığı'na doğru hareket ediyor.

Ayrıca, "USS Daniel Inouye" muhribinin de USS Roosevelt ile birlikte aynı bölgeye doğru yol aldığı bildirildi.

"USS Russell" adlı başka bir muhrip ise Ortadoğu’yu terk ederek Güney Çin Denizi'ne konuşlandı.

Daha önce ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, USS Roosevelt'in görev süresini uzatmış ve USS Abraham Lincoln uçak gemisinin derhal bölgeye gitmesi talimatını vermişti.

Bu uçak gemisinin bölgeden ayrılmasıyla, ABD Savunma Bakanlığı, Ortadoğu’da iki uçak gemisini aynı anda bulundurma nadir uygulamasına son vermiş oldu.

ABD'nin Ortadoğu'daki askeri faaliyetleri, İsrail’i desteklemek ve Tel Aviv’in Gazze Şeridi'ndeki suçlarına destek sağlamak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Bununla birlikte, ABD’nin bölgedeki büyük askeri harcamalarına rağmen, Direniş Ekseni, Gazze’deki Filistinli güçlere destek amacıyla askeri operasyonlarına devam ediyor.

Yemen Silahlı Kuvvetleri de daha önce USS Eisenhower uçak gemisini birkaç kez hedef almıştı. Bu uçak gemisi, sekiz aylık Kızıldeniz'deki görev süresinin ardından Haziran ayında ABD'ye geri dönmüştü.