Avrupa Merkez Bankası'ndan ikinci faiz indirimi geldi

Avrupa Merkez Bankası (ECB), para politikası kararlarını açıkladı.

Bankanın para politikasına ilişkin açıklamada, mevduat faiz oranını yüzde 3,75’ten yüzde 3,50’ye indirdiği belirtildi.

Banka refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini uzun süredir üzerinde çalışılan teknik bir ayarlamayla 60 puan düşürerek sırasıyla yüzde 3,65 ve yüzde 3,90’a indirdi.

Böylece, para politikasına yönelik yılın 6. toplantısında hem refinansman faizi hem de marjinal fonlama faizi için Mart 2016'dan, mevduat faizi için ise Eylül 2019'dan bu yana ikinci indirim geldi.

ECB, Haziran 2024’te 5 yıl sonra 3 temel politika faizini 25 baz puan indirmişti.

ECB’nin bugünkü kararı Avro Bölgesi genelinde yavaşlayan ekonomik büyüme ve ağustosta bankanın yüzde 2'lik hedefine doğru gerileyen soğuyan enflasyondan sonra geldi.