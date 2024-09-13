İran'ın hiçbir ülkede suikast düzenleme planı yok

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, İran’a karşı yurtdışındaki muhaliflere suikast düzenlemeyi planladığı yönündeki suçlamalarla ilgili sorulara “İran İslam Cumhuriyeti'nin Batı veya başka bir ülkede suikast veya kaçırma operasyonu hedefi ve planı yok” yanıtını verdi.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, “Bu uydurmalar Siyonist rejim, Arnavutluk’ta bulunan münafıklar terör örgütü ve ABD de dahil olmak üzere bazı Batılı istihbarat servisleri tarafından yapılıyor” ifadesine yer verildi.

Açıklama, ABD Adalet Bakanlığı ve savcıların, Pakistanlı bir adamın, İran'ın terörle mücadeleki üst düzey komutanı General Kasım Süleymani'ye yönelik Ocak 2020’de Bağdat Uluslararası Havalimanı’nda düzenlenen suikasta misilleme olarak ABD'li bir yetkiliye suikast düzenlemeyi planlamakla suçlandığı yönündeki açıklamasının ardından geldi.

46 yaşındaki Asif Raza Merchant, ABD'deki bir politikacıya veya ABD hükümet yetkilisine suikast düzenlemek için kiralık katil bulmaya çalışmakla suçlandı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray de Pakistan vatandaşının "İran'la yakın bağları" olduğunu iddia etti.