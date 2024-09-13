Fransa, Paris'teki İran Büyükelçiliği Maslahatgüzarını çağırdı

El Cezire'nin haberine göre, bazı kaynaklar, Fransa'nın İran maslahatgüzarını çağırdığını açıkladı. Reuters, diplomatik bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Fransa'nın bu adımı, Tahran'dan Moskova'ya balistik füze gönderildiği yönündeki iddialar üzerine attığını belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Fransa da dahil olmak üzere bazı Batı ülkeleri, Tahran'ın Moskova'ya balistik füze gönderdiği ve İran'ın Ukrayna savaşına müdahil olduğu yönünde temelsiz iddialarda bulundu; bu iddialar İran yetkilileri tarafından güçlü bir şekilde yalanlandı.

Bu bağlamda, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran'ın Rusya'ya balistik füze gönderdiği iddialarına ilişkin şunları söyledi: "Daha önce defalarca belirtildiği gibi, İran İslam Cumhuriyeti savaşa karşı çıkmakta ve Rusya ile Ukrayna arasındaki anlaşmazlıkları çözmek ve askeri çatışmaları sona erdirmek için siyasi çözümleri desteklemektedir. İran, Ukrayna krizinin başından bu yana bu çatışmanın ve askeri mücadelenin bir parçası olmamış ve her zaman bu krizi sonlandırmak için siyasi çözüm ve ikili görüşmeleri desteklemiştir. İran İslam Cumhuriyeti'nin Ukrayna krizine ilişkin temel ve ilan edilmiş tutumu sabit ve değişmez kalmıştır, ve Rusya'ya balistik füze gönderildiği iddiasının tekrarlanması tamamen siyasi motivasyonlarla yapılmakta ve tamamen asılsızdır."

Dün, İngiltere, Fransa ve Almanya dışişleri bakanlarının, İran'ın Ukrayna savaşına müdahalesi iddiasıyla yayınladıkları olağandışı açıklama ve ardından bazı yeni yaptırımların uygulanması üzerine, İran Dışişleri Bakanlığı Batı Avrupa Genel Müdürü, İngiltere, Fransa, Hollanda ve Almanya'nın Tahran'daki temsilcilerini ayrı ayrı Dışişleri Bakanlığı'na çağırmıştı.

Bu toplantıda, Batı Avrupa Genel Müdürü, bazı Batılı tarafların son zamanlardaki olumsuz açıklamalarını ve eylemlerini şiddetle kınadı ve şu ifadeleri kullandı: "Bu tür düşmanca politikaların devam etmesi, İran halkına karşı yürütülen düşman politikanın bir parçası olarak değerlendirilecek ve elbette İran İslam Cumhuriyeti'nin uygun yanıtıyla karşılaşacaktır."