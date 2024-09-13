Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Tahran'a döndü

İran Cumhurbaşkanı Pezekiyan'ın Irak ziyareti, 21 Eylül 1403 Çarşamba sabahı başladı ve Cumhurbaşkanı, İran'ın siyasi ve ekonomik üst düzey yetkililerinden oluşan bir heyetin başkanlığında Irak'a gitti.

Pezeşkiyan, Bağdat Havalimanı'na varır varmaz Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani tarafından resmi olarak karşılandı. Ardından direnişin şehit liderleri General Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'e saygı duruşunda bulunmak üzere şehitler anıtını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Irak Cumhurbaşkanı, Başbakan, Yüksek Yargı Konseyi Başkanı, Iraklı Şii siyasi grupların Koordinasyon Çerçevesi liderleri ve Irak Meclis Başkan Yardımcısı ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Pezeşkiyan, ziyaretinin ikinci gününde, Erbil ve Süleymaniye’ye giderek Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi yetkilileriyle bir araya geldi.

Mesut Pezekiyan, Irak’taki üçüncü ve son gününde Basra'ya geçti ve burada yerel yönetim temsilcileri, kültürel ve dini liderler, akademisyenler ve Basra aşiretlerinden önde gelenlerle görüştü.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a bu resmi üç günlük ziyarette, Dışişleri, Ekonomi, Konut ve Şehircilik bakanları, çeşitli kurum başkanları ve Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı eşlik etti.