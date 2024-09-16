Temel amacımız tüm İslam ümmetinde birlik ve beraberlik sağlamak

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan sosyal medya X hesabı üzerinden Arapça ve Kürtçe olarak yaptığı bir paylaşımda Irak ziyaretini değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın paylaşımı şöyle:

“Dost komşu ülke Irak'a yaptığımız üç günlük gezide birlik, beraberlik ve dayanışmaya konusu üzerinde durduk.

Bu gezi sırasında İran ile Irak arasında 14 işbirliği anlaşmasına imza atıldı.

İki ülke arasındaki ilişkilerde ortak dil ve vizyona ulaşmak acil önceliğimizdir. Irak'ta iki ülke arasındaki dayanışmanın daha da artmasına yol açacak güzel görüşmeler yapıldı.

Temel amacımız tüm İslam ümmeti arasında birlik, beraberlik ve uyum sağlamaktır.”